Napoli: bambino di cinque anni morso da una vipera: è ricoverato al Santobono

Immediata è scattata la chiamata al 118 e sul posto sono giunti i soccorritori. Valutata la situazione il personale sanitario ha subito provveduto al trasporto del bambino al pronto soccorso dell'ospedale di Oliveto Citra. Da qui poi il piccolo è stato trasferito al Santobono: le sue condizioni sarebbero serie ma stabili. Non sarebbe l'unico caso: negli ultimi giorni nella zona del Cilento, in particolare a Roccadaspide e Pioppi, si sarebbero verificati episodi analoghi.