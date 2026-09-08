Giocava nel giardino di casa

Napoli: bambino di cinque anni morso da una vipera: è ricoverato al Santobono

Il piccolo sarebbe in condizioni serie ma stabili. Nel Cilento almeno altri due casi in pochi giorni 

08 Set 2026 - 09:14
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Un bambino di cinque anni è ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli dopo essere stato morso da una vipera. L'episodio si è verificato sabato 5 settembre: il bambino si trovava nel giardino della sua abitazione a Palomonte, in provincia di Salerno, quando il serpente improvvisamente lo ha attaccato. 

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 Immediata è scattata la chiamata al 118 e sul posto sono giunti i soccorritori. Valutata la situazione il personale sanitario ha subito provveduto al trasporto del bambino al pronto soccorso dell'ospedale di Oliveto Citra. Da qui poi il piccolo è stato trasferito al Santobono: le sue condizioni sarebbero serie ma stabili. Non sarebbe l'unico caso: negli ultimi giorni nella zona del Cilento, in particolare a Roccadaspide e Pioppi, si sarebbero verificati episodi analoghi. 

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