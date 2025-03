Napoli, assolti il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli

Il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli sono stati assolti con formula piena "per non aver commesso il fatto" al termine del processo svolto con rito abbreviato a Napoli. Erano imputati per concorso esterno in associazione camorristica e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, reato aggravato dall'aver favorito il clan camorristico Di Lauro. Nello stesso processo il gup di Napoli Ivana Salvatore ha condannato Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro, e altri 17 imputati, con pene fino a 20 anni di reclusione.