Napoli, armi clandestine in casa: arrestato 52enne

Custodiva armi irregolari all'interno della sua stanza da letto il 52enne agli arresti domiciliari fermato dai carabinieri ad Arzano, in provincia di Napoli. A destare l'attenzione dei militari è stata la presenza, nello stabile dove l'uomo sta scontando la misura, di una donna tossicodipendente e di un cittadino colombiano. I due, ritenuti sospetti e potenzialmente collegati al detenuto, hanno indotto gli investigatori a eseguire una perquisizione nell'abitazione. Nel corso del controllo, i carabinieri hanno trovato una pistola calibro 45 con matricola cancellata e sette colpi inseriti, insieme a una 357 magnum risultata rubata lo scorso anno nel territorio di Caserta. L'uomo è stato arrestato e successivamente trasferito in carcere. Dovrà rispondere di detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione.