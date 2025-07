Un 27enne di origini marocchine è morto in seguito a una profonda ferita al torace. L'uomo, riferiscono i carabinieri giunti sul posto, sarebbe stato accoltellato nei pressi di Porta Capuana. Il 27enne è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale del Mare, dove è deceduto per la ferita riportata. Indagano i militari dell'Arma.