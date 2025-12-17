Napoli, 48enne ucciso in un agguato in strada

A Scisciano (Napoli), i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della stazione di San Vitaliano sono intervenuti per un agguato. A terra, senza vita, un uomo di 48 anni del posto, già noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in sella al proprio scooter quando sarebbe stata affiancata da ignoti a bordo di un altro mezzo. Gli aggressori avrebbero esploso diversi colpi d'arma da fuoco prima di darsi alla fuga. Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Indagini in corso.