Un 33enne già noto alle forze dell'ordine è stato ucciso a Napoli da un colpo d'arma da fuoco che lo ha colpito al fianco sinistro. L'uomo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini trasportato da conoscenti. Il 33enne è morto in rianimazione per le lesioni subite. Sulla vicenda indagano i carabinieri, chiamati in ospedale dal personale sanitario.