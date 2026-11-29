Nella notte tra sabato e domenica 29 novembre una ragazza di 14 anni è stata portata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra ma quando è arrivata era già morta. Poco prima, secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, era in una pizzeria di Casalnuovo con la famiglia. Lì - secondo quanto emerso - avrebbe verosimilmente ingerito alimenti a cui era allergica. Indagini sono corso da parte dei carabinieri della stazione di Acerra e della sezione operativa di Castello di Cisterna.