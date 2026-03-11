Un ragazzino di 13 anni è stato accoltellato mentre stava tentando di sedare una rissa. È successo a Napoli, in via Toledo. Il giovanissimo, colpito alla coscia, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Napoli centro. I medici hanno disposto una prognosi di sette giorni per il minore. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e identificare le persone coinvolte nella rissa.