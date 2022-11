Ischia, Musumeci: un migliaio di Comuni senza un piano di Protezione civile

Nello Musumeci torna a parlare di sicurezza nazionale.

"Non c'è solo il caso di Casamicciola a Ischia. Noi, al Dipartimento, temiamo che siano circa un migliaio i Comuni in Italia privi di piano comunale di Protezione civile", sottolinea il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare. "Lo si considera spesso uno strumento inutile, una fotocopia da tenere agli atti. Ma sono tanti i Comuni che non lo hanno adottato e chi lo ha fatto non sempre lo ha sottoposto al costante aggiornamento. È il primo strumento sul quale un soccorritore deve approntare la propria azione. È un dovere essenziale".