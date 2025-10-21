Napoli, torna visibile il murale di Maradona dopo incontro Comune-esercenti

I titolari della 'Bodega de D10S' annunciano che sono stati tolti i tendoni che non solo chiudevano l'ex parcheggio ai piedi del murale, ma lo coprivano alla vista dei passanti. "Sono arrivate promesse importanti - spiegano - e la speranza che, in tempi brevi, tutto possa essere risolto. Come segno di pace e di rispetto verso la città e verso Diego, siamo stati noi a scoprire i tendoni, per far tornare a splendere il suo volto su Largo Maradona. Da oggi chiunque può tornare a fotografarlo liberamente, come simbolo di unione e rinascita per tutto il quartiere".