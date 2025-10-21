Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
nei Quartieri Spagnoli

Napoli, torna visibile il murale di Maradona dopo incontro Comune-esercenti

Era stato coperto per protestare contro il blitz della polizia municipale

21 Ott 2025 - 08:20
© Ansa

© Ansa

Fumata bianca per "largo Maradona", torna visibile il murale dei Quartieri Spagnoli coperto alcuni giorni fa dai proprietari e titolari degli esercizi commerciali per protestare contro il blitz della polizia municipale. Ha avuto esito positivo l'incontro tra gli esercenti e il Comune di Napoli con l'obiettivo di regolarizzare le attività commerciali nate nell'area ormai meta ogni giorno di migliaia di turisti e tifosi.

I titolari della 'Bodega de D10S' annunciano che sono stati tolti i tendoni che non solo chiudevano l'ex parcheggio ai piedi del murale, ma lo coprivano alla vista dei passanti. "Sono arrivate promesse importanti - spiegano - e la speranza che, in tempi brevi, tutto possa essere risolto. Come segno di pace e di rispetto verso la città e verso Diego, siamo stati noi a scoprire i tendoni, per far tornare a splendere il suo volto su Largo Maradona. Da oggi chiunque può tornare a fotografarlo liberamente, come simbolo di unione e rinascita per tutto il quartiere".

Napoli, sequestrate magliette e gadget al murale di Maradona

1 di 5
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

A margine dell'apertura del Prix Italia a Palazzo Reale, il sindaco Gaetano Manfredi aveva espresso l'intenzione di "trovare il percorso più rapido per poter regolarizzare alcune situazioni che necessitano di regolarizzazione".

Ti potrebbe interessare

napoli
maradona

Sullo stesso tema