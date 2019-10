Muore un operaio alla Fca di Frosinone, sindacati: "Sciopero di 8 ore"

Incidente sul lavoro nello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano , in provincia di Frosinone. La vittima è un operaio 40ennne della zona. Da una prima ricostruzione, sembra che la vittima stesse spostando, insieme ad un altro collega, un macchinario in azione che gli ha provocato una profonda ferita al collo . Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic e Uglm con le Rsa dello stabilimento hanno indetto uno sciopero di otto ore.

"Continua la scia di incidenti mortali, determinati spesso dalle condizioni di lavoro - hanno affermato in una nota congiunta Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil e Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil -. È ora di finirla. Serve un confronto sugli investimenti, sulla formazione e sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È necessaria un`iniziativa del governo per aumentare la prevenzione e i controlli con i servizi ispettivi, ormai sempre più in carenza anche di personale."

"È agghiacciante la morte del giovane operaio alla Fca di Cassino. - ha scritto su Twitter Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl -. Ancora una tragedia inaccettabile in un luogo di lavoro. La Cisl è vicina alla sua famiglia. Serve una mobilitazione di tutta la società civile e provvedimenti urgenti sulla sicurezza. Bisogna fermare questa strage. Il cordoglio non basta".