Muore alla Sapienza, Università: "Da noi ripetuti divieti e denunce"

"Rattrista grandemente che nonostante i ripetuti moniti, divieti e denunce a evitare comportamenti non consentiti e rischiosi per l'incolumità si sia verificato un gravissimo incidente che è costato una giovane vita". E' quanto fanno sapere dall'Università La Sapienza in merito a Francesco Ginese, il 25enne di Foggia morto dopo essersi reciso l'arteria femorale scavalcando un cancello per entrare ad un rave non autorizzato nell'ateneo romano.