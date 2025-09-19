Moto contro auto nel Pesarese, morto un imprenditore

Un uomo di 61 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Montelabbate, in provincia di Pesaro. La vittima era in sella alla sua moto che si è scontrata con un'auto. Dopo l'impatto, la moto è volata per alcuni metri e il 61enne è stato sbalzato violentemente a terra. Sul posto il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica del tragico incidente. Al volante dell'auto un coetaneo della vittima.