Moto si schianta contro un'auto sul lago di Como: morto 46enne

Un uomo di 46 anni residente a Cesana Brianza, nel Lecchese, è morto in sella alla sua moto lungo la Statale Regina, nel territorio del Comune di Gera Lario (Como). Il decesso sarebbe conseguenza dell'impatto quasi frontale tra la sua moto e l'auto condotta da una donna di 30 anni, in quel momento impegnata in una svolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo, i carabinieri e la Croce Rossa di Colico. Il motociclista è stato trasportato all'ospedale di Gravedona, dove i medici non hanno potuto che constatarne il decesso.