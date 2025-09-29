Logo Tgcom24
Cronaca
tra monopoli e alberobello

Moto contro auto nel Barese, morto un 29enne

29 Set 2025 - 01:33
© ansa

© ansa

Un ragazzo di 29 anni è morto in un incidente avvenuto sulla strada che collega Monopoli ad Alberobello, in provincia di Bari. La vittima era in sella a una moto di grossa cilindrata della quale, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo finendo contro un'auto che viaggiava in direzione opposta. Per il 29enne, sbalzato dalla moto, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale medico del 118. Illese le persone che viaggiavano sulla utilitaria. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine. 

