Mostro di Firenze, un Dna sconosciuto trovato su un proiettile riapre il giallo

Il Mostro di Firenze è il soprannome dato a un assassino seriale non identificato, responsabile di sette duplici omicidi avvenuti tra il 1974 e il 1985 nelle campagne intorno alla città toscana. Questi crimini a opera del killer sono stati oggetto di numerose indagini, speculazioni e teorie. Nel corso degli anni, diverse persone sono state sospettate e persino condannate per questi omicidi, ma le condanne sono state poi annullate o messe in dubbio. Ad esempio, Pietro Pacciani fu inizialmente condannato per alcuni degli omicidi, ma poi fu assolto in appello. Morì prima di essere sottoposto a un nuovo processo di appello dopo l'annullamento nel 1996 della sentenza di assoluzione da parte della Cassazione. Altri soggetti, come Mario Vanni e Giancarlo Lotti, furono implicati e condannati, ma la loro colpevolezza è stata contestata e rimane oggetto di dibattito. Vi è il dubbio che un altro duplice omicidio, compiuto nel 1968, sia opera del Mostro di Firenze ma non gli è mai stato attribuito con certezza.