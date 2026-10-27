Roma, blitz di tre incappucciati alla mostra di Laika: imbrattate tutte le opere

Le opere di Laika vandalizzate in galleria a Roma
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Tre persone incappucciate hanno fatto irruzione nella galleria romana dove è in corso una mostra della street artist Laika e hanno imbrattato tutte le opere esposte. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 27 ottobre quando era presente solo il gallerista, che è stato minacciato e immobilizzato. La mostra, che si intitola "The Collapse of Democracy - States of Injustice, Chapter 2", espone una ventina di opere tra tele, carte e installazioni nate dal secondo viaggio dell'artista negli Stati Uniti.
Tra le opere esposte, il presidente americano Donald Trump è raffigurato nudo in "The King is Naked", c'è una Tesla che brucia in "Burn, Tesla, Burn", c'è la cantante Patti Smith che rivendica "Free Palestine", ci sono Rosa Parks e Martin Luther King come simboli della lotta al razzismo.
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In galleria sono arrivate le forze dell'ordine. La struttura è sprovvista di telecamere, che sono invece nella via. Un testimone avrebbe assistito dalla strada alla scena. Non è la prima volta che Laika riceve minacce.