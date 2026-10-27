Roma, blitz di tre incappucciati alla mostra di Laika: imbrattate tutte le opere

Tre persone incappucciate hanno fatto irruzione nella galleria romana dove è in corso una mostra della street artist Laika e hanno imbrattato tutte le opere esposte. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 27 ottobre quando era presente solo il gallerista, che è stato minacciato e immobilizzato. La mostra, che si intitola "The Collapse of Democracy - States of Injustice, Chapter 2", espone una ventina di opere tra tele, carte e installazioni nate dal secondo viaggio dell'artista negli Stati Uniti.