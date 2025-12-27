Morto Paolo Bontempi, portò la musica nelle case con pianole e organi

E' morto a Montelupone (Macerata) Paolo Bontempi, fondatore della storica azienda Bontempi, che portò la musica nelle case di intere generazioni di bambini negli anni '70 con le pianole e gli organi colorati. Bontempi, ingegnere, aveva 93 anni e la notizia della scomparsa si è diffusa dopo le esequie avvenute prima di Natale, in forma privata. L'imprenditore, per sua volontà, è stato tumulato nel cimitero di Recanati (Macerata).





Dalla piccola bottega di fisarmoniche aperta dal padre Egisto nel 1937, Paolo Bontempi riuscì a dare vita a una delle più importanti realtà industriali italiane nel settore dei giochi musicali. Con intuito imprenditoriale e forte spirito innovativo, trasformò strumenti semplici e colorati in veri strumenti educativi, anticipando l’evoluzione della musica elettronica e delle tastiere portatili.