Colpito alla testa da trave, morto operaio non in regola nel Napoletano: cantiere sequestrato

07 Ott 2025 - 16:51
Un operaio di 61 anni è morto a Trecase, in provincia di Napoli, dopo essere stato colpito da una trave in muratura precipitata dal primo piano di una villetta. L'uomo, carpentiere, era impegnato in lavori edili per la ristrutturazione esterna della villetta ed è deceduto sul colpo. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l'operaio non fosse in regola. Inoltre il cantiere, che è stato sequestrato, sarebbe stato avviato senza le previste autorizzazioni. In corso gli accertamenti dei carabinieri: la Procura ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia e ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

napoli

