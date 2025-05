Morto Nichi Grauso, addio all'editore sardo pioniere di Internet

Nei primi anni '90 creò Video On Line, primo internet provider globale italiano, con l'ambizione di portare il web nei luoghi più remoti del mondo, dalla Sardegna alla Cina. “Avevamo fatto un tour del web in oltre 40 nazioni”, ricordava. Negli anni Duemila si trasferì in Polonia: acquistò in compartecipazione Zycie Warszawy e fondò l'emittente televisiva Polonia 1. Tornato in Italia, nel 2004 fondò Epolis, giornale gratuito distribuito in decine di città italiane, con base a Cagliari.