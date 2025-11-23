Addio a Loris Rispoli, volto della battaglia per le vittime del Moby Prince

In un messaggio pubblicato su Facebook, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha espresso il proprio cordoglio. Il primo cittadino ha ricordato il loro primo incontro ai tempi in cui era giornalista televisivo e ha riportato integralmente le parole già pronunciate in passato: "C'è un volto che poi diventerà per me molto familiare, impossibile da dimenticare - scrive -: è il volto di Loris Rispoli, fratello di una delle ragazze che lavorano sul Moby. Lui abbraccia la madre, dalla banchina guarda verso l'imboccatura del porto, aspetta notizie certe ma è come se avesse già capito tutto, i suoi occhi sono lo specchio del dramma". Salvetti ha inoltre aggiunto: "Così negli anni 90 - aggiunge - ho descritto il primo incontro con una persona speciale che con gli anni è diventato un amico e con il quale ho percorso un lunghissimo cammino di vita e un esperienza umana, giornalistica e poi da sindaco legata al Moby Prince e al dramma del 10 aprile 1991. Ciao Loris sarai sempre con me e con tutti i livornesi".