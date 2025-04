E' morto Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo: era appena stato scarcerato per motivi di salute

Mesina aveva compiuto 83 anni il 4 aprile. Malato da tempo, per lui erano state sette le istanze differimento pena presentate dalla sua difesa e sempre respinte, fino all'ultima, che era stata invece accolta. Dal dicembre del 2021 si trovava in carcere per scontare 24 anni ricalcolati sulla condanna a 30 per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Prima di essere catturato a Desulo (Nuoro), aveva trascorso un anno e mezzo in latitanza. Era stato quindi arrestato e condotto prima nel carcere nuorese di Badu 'e Carros, e da due anni era rinchiuso in quello milanese di Opera.