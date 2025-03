Morto a 77 anni il giurista Guido Alpa, maestro del diritto civile

È morto a 77 anni il professor Guido Alpa, giurista e avvocato italiano. Lo rende noto il Consiglio nazionale forense, sottolineando che la sua scomparsa "lascia un vuoto enorme nella comunità giuridica italiana e internazionale". Alpa, aggiunge il Cnf, "è stato un insigne maestro del diritto civile, un avvocato di straordinaria competenza e un punto di riferimento per intere generazioni di giuristi. Il Consiglio nazionale forense gli deve molto per il suo impegno e la sua dedizione, avendolo avuto come presidente e componente per oltre vent'anni". Nello studio di Alpa ha militato anche quello che poi sarebbe divenuto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.