Morto il generale Franco Angioni | Guidò la prima missione militare italiana all'estero dopo la seconda guerra mondiale

È morto a 92 anni il generale Franco Angioni. Paracadutista della brigata Folgore, scrisse una pagina importante dell'Italia fin dal 1982, quando fu nominato alla guida di Italcon, il contingente italiano della forza di pace multinazionale in Libano, che arrivò a impiegare fino a 2.500 uomini. "Grande militare e persona di umanità eccezionale, guidò la prima missione militare italiana all'estero dopo la seconda guerra mondiale - ricorda l'ex ministro Valdo Spini, che ne dà notizia -. Una pagina importante nella storia d'Italia. Indimenticabile la sua foto accanto al presidente della Repubblica Sandro Pertini in visita al contingente militare italiano in Libano. Franco Angioni, da militare e da politico, ha saputo gettare un ponte tra forze armate e istituzioni molto importante per la reciproca conoscenza di due mondi spesso separati".