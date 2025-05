Morto l'avvocato Nino Marazzita, difensore di Pacciani e legale di parte civile nel processo Pasolini

E' morto a Roma l'avvocato Nino Marazzita, penalista di lungo corso e protagonista, sia come difensore che parte civile, in tante vicende giudiziarie come l'omicidio di Pier Paolo Pasolini, il massacro del Circeo e il sequestro e l'uccisione del presidente della Dc, Aldo Moro. E' stato il difensore di Pietro Pacciani e Donato Bilancia. La notizia della morte è stata diffusa dal figlio, Giuseppe, anch'egli avvocato. Marazzita aveva 87 anni. "Oggi mio padre ha combattuto con la grinta di sempre l'ultima battaglia, quella che nessuno può vincere - ha scritto il figlio su Facebook -. Lascia un grande vuoto, insieme al ricordo indelebile della sua intelligenza, della sua ironia, della sua grande umanità e della sua dolcezza".