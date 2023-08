Addio ad Alessandro Vento, giornalista trapanese fondatore di D-Share

La società, nata nel 2010, è leader nel mercato delle tecnologie per i media come progetti digitali e soluzioni software. L'ultima iniziativa di Vento è stata "Sallo!", innovativa app di informazione di cui era editore

Grande esperto di sistemi editoriali, nel 2010 ha fondato la società D-Share, leader nel mercato delle tecnologie per i media come progetti digitali e soluzioni software per editori, broadcaster, radio e agenzie di stampa. Vento, che da anni viveva a Milano, lascia due figli. La redazione di Tgcom24 si stringe al dolore dei familiari.

Dalla Sicilia all'Europa - Figlio di Pietro Vento, giornalista ed editore del giornale Trapani Sera, Alessandro avrebbe compiuto 46 anni il prossimo 31 dicembre. Ha cominciato la sua carriera a Oggi Sicilia, quotidiano del gruppo Ciarrapico alla fine degli anni Novanta, diventando giornalista professionista nell'ottobre 2000. Dopo l'esperienza siciliana, ha lavorato con Il Tempo di Bonifazi e per diversi anni in RCS Mediagroup. Con un gruppo di professionisti dell'industria del publishing, nel 2010 Alessandro ha fondato la società D-Share.

L'ultima iniziativa - Alessandro aveva realizzato soluzioni digitali per il quotidiano francese Le Figaro, lo spagnolo El País, l'argentino Clarin e aveva anche portato il suo know-how negli Stati Uniti, in particolare a Sacramento in California, e in Lituania. La sua ultima iniziativa in Sicilia è stata "Sallo!", innovativa app di informazione, nata a Palermo lo scorso febbraio e di cui era editore.