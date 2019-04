Morti sul lavoro, vittime due operai a Cuneo e al porto di Livorno

Un operaio ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Savigliano (Cuneo), nell'ex complesso industriale "Origlia", dove è in corso una riconversione dello stabilimento. La vittima è un uomo di 44 anni residente a San Biagio di Centallo. Un altro incidente mortale è avvenuto al porto di Livorno a bordo di una nave della Moby: un operaio 51enne è stato colpito in testa da un ponte elevatore. Inutili i soccorsi.