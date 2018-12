Morti in discoteca, Sfera Ebbasta: "Sono addolorato" | Il cordoglio della Universal: "I nostri pensieri a vittime e feriti"

Partecipa al lutto per la tragedia della discoteca di Corinaldo (Ancona) anche il trapper Sfera Ebbasta, che doveva essere la star della serata. "Sono profondamente addolorato per quello che è successo - scrive l'artista sulla sua pagina Instagram. - E' difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e il dolore di queste tragedie". E aggiunge: "E' pericoloso e stupido usare lo spray al peperoncino in una discoteca". Poi l'annuncio: "Tutti gli impegni promozionali e gli instore dei prossimi giorni verranno cancellati". Anche la sua casa discografica, Universal Music Italia, in una nota, si dice "addolorata nell'apprendere i tragici eventi avvenuti ieri sera a Corinaldo. I nostri pensieri e preghiere vanno alle famiglie delle vittime e ai feriti".