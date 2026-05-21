Morte Martina Rossi, ai genitori un milione di euro come risarcimento

La sentenza è immediatamente esecutiva, ma impugnabile in appello attraverso il quale i difensori di Albertoni e Vanneschi, che hanno sempre negato l'accusa contestata, possono chiedere la sospensiva dell'esecutività. "Questa sentenza è la naturale conseguenza della condanna penale", ha commentato il padre di Martina, Bruno Rossi. "Finora Albertoni e Vanneschi non si sono mai fatti vivi e non hanno mai chiesto scusa ed hanno versato in un fondo dedicato solo mille euro. La nostra punizione però non finisce mai", conclude il genitore.