La tempistica dell'intervento con il supporto di un cuore artificiale extracorporeo potrebbe essere uno degli elementi centrali nell'inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre 2025 all'ospedale Monaldi di Napoli. A richiamare l'attenzione sulle conclusioni contenute nella perizia disposta dal gip è l'avvocato della famiglia del piccolo, Francesco Petruzzi: "Se entro 72 ore fosse stato collegato al Berlin Heart, il cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%, lo scrivono i periti del gip nella loro relazione di 553 pagine, per questo chiedo che la Procura valuti l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario al posto del colposo".