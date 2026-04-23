Morte per presunta ricina a Campobasso, sequestrato il cellulare della figlia maggiore

La Procura chiede in particolare le chat tra Alice, i suoi genitori e sua sorella Sara: l'obiettivo è verificare i rapporti tra i familiari e le comunicazioni nelle ore prima dei decessi, per accertare eventuali responsabilità dei sanitari. E poi ancora chat, mail e conversazioni sui social con altri parenti e conoscenti. Secondo il Corriere della Sera, saranno analizzate anche le note del telefono, in cui ci sarebbero appunti sui pasti della famiglia tra il 22 e il 25 dicembre. E verranno acquisite anche la cronologia della navigazione su internet e le rilevazioni sulle posizioni del telefono. I risultati ottenuti dal laboratorio digitale saranno pronti, eccetto rinvii, entro 60 giorni.