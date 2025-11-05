Morta Silvia Stoyanova, l'attivista disabile che si era battuta per andare al concerto di Taylor Swift

Nel 2023 l'attivista aveva raccolto oltre 40mila firme su Change.org con la sua petizione: "Anche i disabili italiani hanno diritto a partecipare al concerto di Taylor Swift!". Silvia aveva acquistato un biglietto nella zona vip a 300 euro per il concerto della cantante a San Siro. Ma l'attivista spiegava nell'appello che l'agenzia che si occupava dell'organizzazione le aveva comunicato che non avrebbe potuto accedere al posto acquistato a causa della sedia a rotelle. L'obiettivo era convincere l'organizzatore a installare uno spazio aggiuntivo per le persone con disabilità, così da permettere a più persone di poter partecipare all'evento. Silvia è riuscita ad assistere al concerto, dopo "dieci mesi di battaglie" come disse lei stessa e a portare alla luce il tema. Dopo quella vittoria, ha fondato una pagina social sull'argomento e è diventata autrice di un libro.