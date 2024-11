Morta per una rinoplastica, i colleghi: "Era contenta di fare quest'intervento"

A "Pomeriggio Cinque" i colleghi ricordano il desiderio della ragazza di sottoporsi a quest'intervento: "Voleva farlo - dice Giuseppe Veninato, che lavorava in una RSA insieme a Margaret - era il suo sogno. Altrimenti non sarebbe andata. Alle volte non si riesce a percepire il disagio di alcune persone che si vedono in una maniera che non è quella che vorrebbero".