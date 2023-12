Morta a Ravenna l'ex pallavolista Paola Bolognesi, il marito Miguel: "Non ho paura, voglio sapere cosa è successo"

Paola Bolognesi, 61enne insegnante e allenatrice di pallavolo, è stata trovata morta la mattina del 24 dicembre nel suo appartamento a Ravenna. Per la sua morte è stato indagato il marito Miguel Soto che, in collegamento a "Pomeriggio Cinque", dichiara: "Non ho paura, voglio solo che mi spieghino cos’è successo. Io non sono capace di fare del male a Paola. Tutti sanno come io sono con lei".

Leggi Anche Omicidio Vanessa Ballan, il video che incastrerebbe Fandaj Bujar

Così il 54enne, di origini cubane, respinge le accuse di omicidio e racconta cosa sarebbe accaduto la notte prima del decesso. "Quella sera abbiamo mangiato insieme con il suo babbo, lei ha fatto una telefonata prima di andare a letto", spiega Soto a Canale 5 che poi rivela alcune abitudini che aveva con la moglie. Stando alle sue dichiarazioni i due non dormivano insieme. Quella sera infatti avrebbero dormito, come di consueto, in due camere differenti. "Lei dormiva con il cane", fa sapere l'uomo che poi spiega che la moglie aveva un piccolo problema al cuore.

Inizialmente si pensava che la morte fosse dovuta un infarto cardiocircolatorio. I dubbi sull'omicidio sono emersi dopo che il medico legale avrebbe trovato ecchimosi sul corpo della 61enne. A ritrovarla senza vita, nella casa di via Pieve a Bagnacavallo, è stato proprio Miguel Soto con il quale la donna era sposata da circa due anni. A Canale 5 interviene anche il legale del 54enne che fa sapere: "La Procura mi ha comunicato che il perito ha 60 giorni di tempo per depositare la perizia fatta oggi (ispezione cadaverica, ndr.) ma dai primi accertamenti pare evidente che sia una morte naturale", conclude.