Morì cadendo dal balcone a Palma di Maiorca, l'imputato assolto: "Mi ha cambiato la vita"

"Io, come ho sempre detto, sono innocente, non c'entro nulla". A parlare è Luca Vanneschi, assolto insieme ad Alessandro Albertoni al processo d'appello a Firenze per la morte di Martina Rossi, la ventenne precipitata dal balcone dell'albergo di Palma di Maiorca il 3 agosto 2011.

Diverse volte è tornato l'incubo di quel giorno - racconta il ragazzo alle telecamere di "Quarto Grado - Le storie" -. Anche le estati successive, al mare con i miei amici, mi veniva la paranoia e già al secondo piano avevo paura".

Durante l'intervista Luca racconta tutte le difficoltà seguite alla tragica vicenda che, come sostiene, lo ha reso "più paranoico e più adulto".