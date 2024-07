Un motociclista di 37 anni è morto e un secondo di 55 è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, dopo uno scontro con un'auto avvenuto a Monza. Nonostante la corsa in elicottero al San Gerardo, l'uomo non ce l'ha fatta. Ancora al vaglio la dinamica dell'incidente che ha visto coinvolta una donna di 53 anni, alla guida della vettura, e i due centauri, a bordo di due grossi scooter, in corrispondenza dell"incrocio tra viale Cesare Battisti e via Gioacchino Rossini.