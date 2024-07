Monza, occupano la casa di un giovane disabile e gli rubano la pensione

I quattro - tre uomini e una donna - hanno diversi precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro la persona. Secondo le prime ricostruzioni, in questa vicenda avrebbero anche approfittato della fragilità del giovane con disabilità e problemi di dipendenza. Prima gli avrebbero venduto delle sostanze e poi, in virtù di presunti debiti non pagati, si sarebbero impadroniti di tutto quel poco che aveva, cibo compreso. Ora i suoi aguzzini sono sottoposti alla misura di custodia cautelare in carcere.