Monza, fermato per un normale controllo stradale: dall'autocarro spunta... una spada di un metro

Doveva essere un controllo stradale di routine. Ma tra la richiesta del patente e del libretto, dal veicolo è spuntata... una spada di un metro. L'incredibile ritrovamento è stato fatto dalla polizia locale di Seregno, in provincia di Monza, nel corso di un normale servizio di pattugliamento del territorio. Che, in fondo, così normale non è stato.
Una spada sui sedili
Al volante dell'autocarro, un 46enne residente in provincia di Lecco, denunciato al termine degli accertamenti. L'uomo era stato fermato dagli agenti nell’ambito dei consueti controlli sulla viabilità lungo una delle principali arterie cittadine. Alla richiesta dei documenti il conducente non si è scomposto e infatti tutto si è rivelato in regola. Solo che gli agenti hanno voluto guardare più a fondo. E quando hanno aperto il vano posteriore del mezzo, ecco la sorpresa: sui sedili era seminascosto uno spadone, subito identificato come "oggetto ad offendere".
Sequestro e denuncia
Gli agenti hanno chiesto spiegazioni, ma l'uomo non avrebbe saputo dare alcuna giustificabile motivazione. A quel punto sono scattati i guai: la spada è stata immediatamente sequestrata, mentre l'uomo si è beccato una denuncia per il reato di porto abusivo di armi. Dagli accertamenti eseguiti è inoltre emerso che l'uomo risultava già gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona e violazioni della normativa in materia di immigrazione.