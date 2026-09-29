Monza, fermato per un normale controllo stradale: dall'autocarro spunta... una spada di un metro

Al volante dell'autocarro, un 46enne residente in provincia di Lecco, denunciato al termine degli accertamenti. L'uomo era stato fermato dagli agenti nell’ambito dei consueti controlli sulla viabilità lungo una delle principali arterie cittadine. Alla richiesta dei documenti il conducente non si è scomposto e infatti tutto si è rivelato in regola. Solo che gli agenti hanno voluto guardare più a fondo. E quando hanno aperto il vano posteriore del mezzo, ecco la sorpresa: sui sedili era seminascosto uno spadone, subito identificato come "oggetto ad offendere".