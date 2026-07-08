Monza, viene fermato per un controllo stradale e scoprono che è irregolare da 26 anni: espulso

Un controllo stradale si è trasformato in un'espulsione dal territorio nazionale. Protagonista un 52enne marocchino, fermato dalla polizia locale a Brugherio (Monza e Brianza). Gli agenti, insospettiti dall'assenza di documenti validi, lo hanno accompagnato in questura a Monza per sottoporlo ai rilievi fotodattiloscopici e accertarne l'identità. I controlli sui terminali hanno svelato la lunghissima permanenza irregolare dell'uomo sul territorio nazionale: ben 26 anni. Ora verrà espulso.