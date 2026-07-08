UN52ENNE MAROCCHINO

Monza, viene fermato per un controllo stradale e scoprono che è irregolare da 26 anni: espulso

I vigili, insospettiti dall'assenza di documenti validi, l'hanno accompagnato in questura. Poi la scoperta

08 Lug 2026 - 13:20
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© Istockphoto

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Un controllo stradale si è trasformato in un'espulsione dal territorio nazionale. Protagonista un 52enne marocchino, fermato dalla polizia locale a Brugherio (Monza e Brianza). Gli agenti, insospettiti dall'assenza di documenti validi, lo hanno accompagnato in questura a Monza per sottoporlo ai rilievi fotodattiloscopici e accertarne l'identità. I controlli sui terminali hanno svelato la lunghissima permanenza irregolare dell'uomo sul territorio nazionale: ben 26 anni. Ora verrà espulso.

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Denunciato ed espulso

 Il 52enne è stato denunciato a piede libero e nei suoi confronti l'Ufficio immigrazione ha già attivato le procedure per l'allontanamento dall'Italia, come previsto dalle attuali norme sui respingimenti.

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