Monza, cliente critica online il bar | Il titolare: non tollero froci e simili

“Come lei non tollera i mancati grazie e prego, io non tollero i froci e simili”. Questa è il messaggio che Matteo Brambilla, 35enne di Ceriano Laghetto che lavora a Londra, si è ritrovato in un messaggio privato su Facebook. A scriverlo è stato il titolare del Caffè Zucchi, un locale in centro a Monza: l'imprenditore non aveva gradito la recensione pubblicata su Google da Brambilla, "reo" di aver criticato l'aperitivo preso con il compagno. A raccontare la storia è "Il Corriere della Sera".