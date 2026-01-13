Monza, aggredita a coltellate dal compagno: grave una donna di 31 anni

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato femminicidio. A casa con loro anche il loro figlio di due anni
© Ansa
Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. Le sue condizioni sono gravissime. Il suo compagno è stato arrestato.
Tentato femminicidio Dopo l'aggressione suo compagno, di 43 anni, addetto in una officina, è stato portato in caserma dei carabinieri dove è stato sentito dai militari insieme al pubblico ministero di turno. Avrebbe confessato. È stato arrestato per tentato femminicidio. Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto. La coppia si stava separando.
La donna è riuscita a chiedere aiuto a conoscenti e familiari. Soccorsa, è ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono gravissime. Secondo una prima ricostruzione i fendenti sono andati a fondo, danneggiando anche i polmoni. A casa con loro anche un bimbo di due anni.