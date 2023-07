Monviso, escursionista precipita durante salita: morto

Incidente mortale sul Monviso.

Un uomo è scivolato precipitando per una decina di metri e ha perso la vita. La tragedia sarebbe avvenuta verso le 5:30 di giovedì durante il passaggio al colle delle Sagnette, nella prima parte di ascensione al Monviso (3.841 metri) lungo la via Sud. Il cinquantenne era in compagnia della figlia di 17 anni, che ha assistito alla scena. La ragazza illesa, è stata accompagnata al rifugio Quintino Sella. Sono in corso le operazioni di recupero della vittima, affidate al Soccorso Alpino e al 118, intervenuto con l'elisoccorso.