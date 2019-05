Monte Rosa, in salvo i 3 alpinisti francesi bloccati a 3.800 metri

Tre alpinisti, rimasti sabato pomeriggio bloccati per il maltempo sul Monte Rosa, a 3.800 metri di quota, sono stati raggiunti e soccorsi da una squadra del Soccorso alpino. I tre, due uomini e una donna di nazionalità francese, erano riusciti ad indicare la loro posizione per telefono, ma poi non erano stati più raggiungibili. Le operazioni sono state condotte in condizioni meteo avverse, con scarsa visibilità e temperature prossime ai -15 gradi.