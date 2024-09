Monte Castore (Monte Rosa), otto alpinisti cadono da cornicione di neve: un morto

In discesa dalla vetta, gli otto alpinisti sono arrivati fino al Colle del Felik. Qui, forse a causa della scarsa visibilità, non si sono accorti di essere molto vicini al vuoto sottostante, finendo su un cornicione di neve che poi ha ceduto. Gli alpinisti sono caduti sulla roccia per 150-200 metri. L'incidente si è verificato a quota a 4.061 metri mentre il recupero è avvenuto attorno a quota 3.900 metri. Da qui, con le barelle, i soccorritori del Sav e del Soccorso alpino della guardia di finanza hanno portato sino al rifugio Sella (3.585 metri) la vittima e quattro feriti, mentre altri tre sono stati portati a Cervinia a disposizione del Sagf per le informazioni utili a ricostruire quanto accaduto.