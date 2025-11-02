Monopoli, muore in un incidente stradale Piero Longo: 8 anni fa suo figlio sparì nel nulla

L'incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 2 novembre lungo la strada provinciale che collega Monopoli a Castellana Grotte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia locale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica. Stando ai primi rilievi, Longo avrebbe tentato di scansare un mezzo agricolo, ma l'impatto con il muretto a secco non gli ha lasciato scampo. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati per consentire le verifiche tecniche di rito. La notizia si è rapidamente diffusa in città, dove Piero Longo era conosciuto e stimato.