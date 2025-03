Monopattino tamponato da auto, 40enne muore nel Fiorentino

Un 40enne di origine cinese, mentre viaggiava in monopattino, è morto dopo essere stato tamponato da una vettura e sbalzato sulla strada. L'incidente è avvenuto la notte scorsa a San Donnino, frazione del Comune di Campi Bisenzio in provincia di Firenze. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e la conducente dell'auto, una donna di 53 anni, è stata iscritta sul registro degli indagati. L'automobilista, sottoposta ad alcoltest, è risultata negativa, ma si attendono i risultati di ulteriori accertamenti, anche quelli tossicologici.