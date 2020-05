Monitoraggio, lockdown ha permesso il controllo dell'infezione

Le misure di lockdown in Italia "hanno permesso un controllo dell'infezione da Covid-19 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni". Lo evidenzia il monitoraggio del ministero della Salute relativo alla settimana 18-24 maggio. Permangono comunque "segnali di trasmissione con focolai nuovi. Questo richiede il rispetto delle misure per ridurre il rischio di contagio".