Venafro (Isernia), iniziativa di un bar per aiutare chi non ce la fa: chi porta la tazzina da casa, paga il caffè solo 50 centesimi

Un patto vantaggioso per entrambe le parti, secondo chi lo ha messo a punto. "È al contempo un bel risparmio per il cliente e anche di risorse per noi, tra energia elettrica e detersivi", spiega in diretta a "Dritto e Rovescio" la titolare dell'attività. Ogni servizio in meno da lavare, in altre parole, alleggerisce la bolletta e riduce il consumo di prodotti per l'igiene: una convenienza che si distribuisce su tutta la filiera del gesto più quotidiano che ci sia.