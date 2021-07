Detenuto sparito dopo permesso premio, sorpreso a spasso in Molise

ansa

Era uscito dal carcere di Foggia a Capodanno per un permesso premio e non era mai rientrato; i carabinieri, ai quali ha mostrato documenti falsi, lo hanno comunque identificato durante un controllo mentre era a spasso in Molise, a Campomarino Lido (Campobasso). I militari sono risaliti alla sua identità: si tratta di un 42enne della provincia di Foggia condannato in via definitiva dal Tribunale di Fermo a quasi 16 anni.