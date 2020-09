Campomarino (CB), il centro migranti completamente libero: ma non è l’unico

A Campomarino, in Molise, c'è un centro di accoglienza per i migranti completamente libero. Con 25 camere, la struttura ha una capienza di 100 posti letto. Ogni stanza è dotata di bagno autonomo e climatizzatore. Ma non si tratta dell'unico centro in Molise dove i posti disponibili superano di gran lunga quella occupati.

Le telecamere di "Quarta Repubblica", nella regione con meno casi di Covid-19, hanno visitato i centri di accoglienza pronti a ospitare i migranti. A Campolieto, sempre in provincia di Campobasso, i posti liberi superano l'80% della capienza. Sono, infatti, solo 7 i migranti al momento presenti nella struttura che però ne potrebbe ospitare 50.